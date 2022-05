Le Mali remet en cause son traité de coopération militaire avec la France

Le ministre malien de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé ce 2 mai que son pays décide de dénoncer le traité de coopération en matière de défense du 16 juillet 2014 signé avec la France.



Le Mali évoque des insuffisances graves et des atteintes flagrantes à sa souveraineté nationale. Il évoque une attitude unilatérale du partenaire français en mettant fin à l'opération Barkhane, des multiples violations de l'espace aérien malien et une manoeuvre dilatoire visant à parvenir à une simple relecture de l'accord.



La dénonciation par la partie malienne est à "effet immédiat". Elle est applicable à la force Barkhane et Takuba.