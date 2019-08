Le Maroc va renforcer sa coopération avec le Tchad dans plusieurs domaines

Selon l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja, grâce à ses choix politiques, le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réussi l'ancrage de son cadre institutionnel et la mise en place d’une expérience économique remarquable qui a permis au Maroc d’achever plusieurs projets de grandes envergures. Le premier fût le port Tanger-Med, le plus grand port en Méditerranée et en Afrique.



Il a souligné que la vocation africaine du Maroc plonge ses racines dans l’histoire, ajoutant qu’elle a pris une nouvelle dimension en s’inscrivant dans l’action politique volontariste de Sa Majesté le Roi visant à faire de l’Afrique le continent de la stabilité et de la prospérité.



Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif Erroja a indiqué que le développement de la coopération entre le Maroc et le Tchad relève fortement de la logique de la dynamisation des relations inter-africaines. D’autant plus fort que les rapports entre le peuple marocain et le peuple tchadien sont basés sur des liens humains, séculaires, spirituels, cultuels et culturels, a-t-il relevé.