Le Ministère de l'Éducation Nationale rencontre les recteurs d'académie et les représentants de la BAD au Tchad

Cette réunion a permis au Ministre d'avoir un aperçu précis du travail accompli par chaque recteur dans sa région respective. Ils ont discuté des défis auxquels ils sont confrontés ainsi que des stratégies mises en place pour améliorer la qualité de l'éducation dans leurs académies respectives.



Le Ministre a également profité de cette occasion pour partager ses propres priorités en matière d'éducation nationale. Il a souligné l'importance de fournir une éducation inclusive et équitable à tous les élèves, indépendamment de leur origine sociale ou géographique.



Après cette rencontre fructueuse avec les recteurs d'académie, le chef du département de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique a accordé une audience au représentant résident de la Banque Africaine de Développement (BAD) au Tchad, M. Claude N'Kodia. Les discussions entre ces deux personnalités ont principalement porté sur le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes (PEFAF), financé par la BAD dans le secteur éducatif.



Le PEFAF vise à promouvoir l'accès à l'éducation pour toutes les filles tchadiennes ainsi qu'à encourager l'apprentissage chez les femmes adultes qui sont analphabètes ou peu instruites. Le Ministre et le diplomate se sont entendus sur la nécessité renforcer leur collaboration respective afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés par ce projet.