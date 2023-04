Le Rwanda et Singapour lancent le Forum mondial annuel de la FinTech

Le premier Forum FinTech inclusive annuel (Inclusive Fintech Forum), se tiendra du 20 au 22 juin 2023 à Kigali, au Rwanda. Il vise à agir comme un catalyseur pour l'inclusion financière et la FinTech en promouvant les conversations sur la technologie et les régulations.



Le Centre financier international de Kigali (KIFC), le centre financier du Rwanda qui facilite les investissements internationaux et les transactions transfrontalières en Afrique, et Elevandi, une société créée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour faire progresser la FinTech dans l'économie numérique, ont annoncé le lancement de ce Forum.



Les régulateurs mondiaux, les responsables politiques, les fondateurs et les investisseurs se réuniront pour de discussions sur les FinTech inclusives et durables, en se concentrant principalement sur les pays du Sud, s'étendant de l'Afrique à l'Amérique latine et à l'Asie.



Par ailleurs, le Forum vise à agir comme un catalyseur pour l'inclusion financière et la FinTech, en promouvant les conversations sur la technologie et les régulations qui permettront au développement de l’industrie FinTech de devenir plus équitable, accessible et durable pour tous.



Cela comprend également le développement et la promotion des biens publics, des infrastructures et de la littératie financière.