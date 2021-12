Le SG de l’OCI rencontre son homologue de la Ligue arabe au Caire

L e Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), M. Hissein Brahim Taha, a rencontré, mardi, 7 décembre 2021, son homologue de la Ligue des Etats arabes, M. Ahmed Aboul Gheit, au siège de la Ligue arabe au Caire.



La rencontre cordiale a permis de passer en revue les relations bilatérales établies entre l’Organisation de la Coopération Islamique et la Ligue des Etats arabes et les moyens de les promouvoir. Les deux parties ont également évoqué les domaines de coopération sur les questions d’intérêt commun.



M. Hissein Brahim Taha a souligné l’importance de la collaboration avec la Ligue des Etats arabes et le renforcement du travail institutionnel entre l’OCI et la Ligue arabe, au vu de son poids au sein de l’Organisation ; les pays arabes représentant près du tiers de ses Etats membres.



De son côté, M. Ahmed Aboul Gheit a félicité le Secrétaire Général de l’OCI à l’occasion de sa prise de fonction, avant de lui exprimer sa détermination et l’intérêt qu’il porte au développement de la coopération avec l’OCI, dans tous les domaines, à travers les concertations continues entre les deux parties.



Le Secrétaire général de l’OCI était accompagné dans cette rencontre de son Directeur de Cabinet, Dr. Mahamat Adoum Koulbou, ainsi que de ses deux conseillers, Dr. Abdalla Altayer et Dr. Abdallah Bakheet Salah.