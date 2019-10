Le Représentant Spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a présidé, le 21 octobre 2019 à Dakar, la 9ème réunion du Comité de Pilotage de la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel (SINUS).

L'objectif de la 9ème réunion était de passer en revue les initiatives et les réalisations en cours de l'ONU dans la région, et de voir comment la mise en œuvre du SINUS pourrait être renforcée pour faire face à la complexité croissante de la situation au Sahel.

Réaffirmant l'importance de l'engagement des Nations Unies à soutenir le Sahel, Mohamed Ibn Chambas a déclaré dans son discours d'ouverture que « le Sahel reste une priorité pour notre Institution. Le succès de notre intervention au Sahel repose sur les partenariats que nous construisons et la manière dont nous coordonnons nos efforts, tant à l'interne qu'à l'externe ».

UNOWAS, les Chefs et les Représentants des agences régionales des Nations Unies et les Coordonnateurs Résidents des Nations Unies de la région ont passé en revue les tendances actuelles dans la région et les progrès réalisés à travers les interventions de l'ONU. Un certain nombre d'initiatives inter-agences transfrontalières dans le bassin du Liptako-Gourma et du lac Tchad ont été présentées.

Les agences ont relevé les défis permanents auxquels est confrontée l’action humanitaire, en particulier les contraintes liées à l'accès humanitaire et à la protection. Les participants ont souligné la nécessité de veiller à ce que les ressources soient mobilisées en temps opportun pour aider les gouvernements des pays du Sahel à relever, de manière efficace, les défis de gouvernance, de résilience, de développement et de sécurité dans la région du Sahel.