Le Sommet des gouvernements du monde 2019 à Dubaï trace la voie pour une nouvelle ère

Une série d'annonces et de déclarations d'intention émanant de certains des principaux décideurs politiques et personnalités au monde ont tracé la voie pour une nouvelle ère de tolérance moderne, lors du septième Sommet des gouvernements du monde dans son premier jour tenu aujourd'hui à Dubaï.



Parmi les moments les plus forts du premier jour d'un événement s'étalant sur une durée de trois jours, Tony Robbins, expert en leadership, entrepreneur et philanthrope, a annoncé qu'il collabore actuellement avec les dirigeants des Émirats Arabes Unis sur un projet humanitaire visant à nourrir un milliard de personnes.



Dans une interview avec Richard Quest, Christine Lagarde, Directrice générale du FMI, a évoqué les inquiétudes répandues selon lesquelles l'intelligence artificielle modifierait l'avenir des emplois, affirmant que même son travail serait "ajusté" dans un proche avenir.



Soulignant les défis auxquels le Pakistan est confronté pour lutter contre la corruption qui sévit dans le pays ces dernières années, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé à adopter la méritocratie à l'échelle mondiale.



Le pape François s'est adressé aux participants au sommet à travers une vidéo en direct, où il a déclaré que les Émirats Arabes Unis avaient débuté un nouveau chapitre historique dans un monde moderne et tolérant. Après l'allocution du pontife, Son Excellence Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats Arabes Unis, a annoncé que la réunion tenue entre le pape François et le grand imam d'Al Azhar, son Éminence, le Dr Ahmed At-Tayyeb, en février aux Émirats Arabes Unis, ainsi que la signature du Document pour la Fraternité humaine doivent être étudiés dans les écoles et les universités des Émirats Arabes Unis à partir de la prochaine année universitaire



Le Sommet des gouvernements du monde 2019 qui s'étalant sur une durée de trois jours, se déroulera jusqu'au 12 février à Madinat Jumeirah, à Dubaï. Cet événement historique a réuni plus de 4000 participants de 140 pays, dont des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants de haut niveau de 30 organisations internationales.