Le Soudan et la Russie s'engagent à renforcer leur coopération

Le vice-président du Conseil de souveraineté soudanais, le général Mohammed Hamdan Daglo, est en mission de travail en Russie. Il a rencontré le 25 février le vice-ministre russe de la Défense, le général Alexander Mofin. Les deux officiers ont évoqué les moyens de promouvoir leurs relations dans un intérêt commun.



Les parties soudanaises et russes ont affirmé la nécessité d'intensifier la coopération dans les différentes sphères politiques et militaires, en plus d'activer des comités ministériels.



Le vice-ministre russe s'est dit fier de l'amitié historique qui lie son pays au Soudan. Il a annoncé l'engagement de son pays à renforcer sa coopération et accroitre sa coordination avec le Soudan, tout en veillant aux principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.