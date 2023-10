Le Tchad à la découverte de ses trésors : CVO initie un "Tour du Tchad"

La CVO est une association de jeunes passionnés par le développement du tourisme interne et la valorisation des parcs nationaux et réserves naturelles.



Dans son introduction, le coordinateur de la CVO, Nassour Ali Kendy, a présenté ce projet touristique comme étant ambitieux, unique et destiné à faire découvrir et promouvoir les trésors du Tchad à l'échelle nationale et internationale. Il a souligné la richesse historique, culturelle et naturelle du pays, estimant qu'il regorge d'un potentiel touristique considérable qui mérite d'être exploré et développé. En partenariat avec l'Office National de la Promotion du Tourisme de l'Artisanat et des Arts (ONPTA), la Chad Volunteers Organization a décidé de lancer une initiative touristique baptisée "Tour du Tchad".



Cette initiative consiste en une série de voyages à travers les 23 provinces du pays, où les participants auront l'opportunité de découvrir les principales attractions touristiques de chaque région, notamment les parcs nationaux, les sites historiques, les villes et villages pittoresques, ainsi que les aspects culturels et naturels de chaque province.



Les participants à cette initiative auront également l'occasion de rencontrer les habitants locaux, les autorités publiques et traditionnelles, et d'échanger avec eux sur leurs traditions, modes de vie et richesses culturelles. Nassour Ali Kendy a souligné que l'objectif principal de cette activité est de faire connaître les richesses du Tchad à un large public et d'encourager le développement du tourisme dans le pays.



Il a également invité tous ceux qui sont passionnés par la découverte et l'aventure à se joindre à cette initiative touristique exceptionnelle, soulignant que les participants contribueront également à la valorisation du patrimoine, au développement local et à la préservation de l'environnement lors de leur voyage à travers le pays.