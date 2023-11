Le Tchad a pris part à une réunion des pays accueillant plus des 300.000 réfugiés et les principaux donateurs de HCR

« Cette rencontre de haut niveau vise à faire l'évaluation sur la mise en œuvre des engagements et des initiatives prises par les États lors du premier Forum mondial sur les réfugiés en 2019 en vue de faire une meilleure projection sur les résultats attendus au prochain forum mondial sur les réfugiés », a rapporté l’ambassade du Tchad en Suisse.



Centré autour de l'intervention du haut-commissaire des nations unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, portant sur « les résultats attendus au deuxième Forum mondial sur les réfugiés en décembre 2023 », cet évènement a vu la participation des principaux pays donateurs et les pays accueillant le plus grand nombre des réfugiés à travers le monde, notamment le Tchad, a souligné la chancellerie.



Le représentant du Tchad à cette rencontre, S.E. D.r Jean-Pierre Baptiste, « a tout d'abord remercié le Haut-commissaire pour sa récente visite aux Camps des réfugiés à l'Est du Tchad et présenté la situation politique et humanitaire au Tchad ».



S. E Baptiste « a indiqué qu'à ce jour, plus d'un million des réfugiés sont accueillis au Tchad, ce qui représente plus de 3% de la population. Le Tchad s'est doté d'une loi portant Asile, Assistance et protection des réfugiés et une loi portant protection des personnes déplacées internes, ce qui va dans le sens du respect de ses engagements pris en 2019, a-t-il souligné ».



Le représentant du Tchad a remercié le HCR et les partenaires techniques et financiers ainsi que les multiples organisations humanitaires qui appuient constamment le gouvernement du Tchad à faire face à ces défis humanitaires.



« Dr Jean-Pierre Baptiste a indiqué que le Tchad sera représenté au niveau ministériel au prochain Forum mondial sur les réfugiés et participera activement à toutes les activités en vue de trouver des solutions concrètes visant à garantir un soutien aux réfugiés et aux communautés d'accueil. L'Ambassadeur n'a pas manqué de souligner que la porte du Tchad reste toujours ouverte à toutes les personnes demandant le refuge quelles que soient les difficultés ».



Le Haut-commissaire du HCR, M. Filippo Grandi, dans son intervention, a salué « l'engagement du gouvernement du Tchad » et « a réitéré le soutien du HCR tout en lançant un appel pressant à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers et les principaux pays donateurs à soutenir le Tchad ».