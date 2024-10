Le Tchad au cœur des enjeux du Sahel : Le Président Déby reçoit le Secrétaire exécutif du CILSS

Le Président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce 21 octobre le Secrétaire exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), Dr Abdoulaye Mahamadou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du CILSS, un événement majeur pour l'avenir de la région sahélienne.



Le sommet du CILSS, prévu prochainement, devrait se pencher sur les défis majeurs auxquels fait face la région, notamment la sécheresse, la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire et les conflits. Les discussions porteront également sur la mise en œuvre de la Déclaration de Nouakchott, adoptée il y a dix ans, qui vise à promouvoir le pastoralisme durable au Sahel.



En tant que président en exercice du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel, Mahamat Idriss Déby Itno joue un rôle central dans la préparation de ce sommet. Le Tchad, pays sahélien par excellence, est confronté à de nombreux défis liés à la désertification et au changement climatique. L'engagement du président tchadien en faveur de la lutte contre ces phénomènes est un signal fort pour l'ensemble de la région.



Lors de son entretien avec le Secrétaire exécutif du CILSS, le Président tchadien a été informé des principales activités de l'organisation et de ses projections pour l'avenir. Les deux personnalités ont également évoqué le renforcement du partenariat entre le Tchad et le CILSS, ainsi que les moyens de mobiliser davantage de ressources pour soutenir les actions de l'organisation.



La rencontre entre Mahamat Idriss Déby Itno et le Secrétaire exécutif du CILSS souligne l'importance que le Tchad accorde aux questions liées au développement durable et à la lutte contre les effets du changement climatique. Le prochain sommet du CILSS sera une occasion unique pour les dirigeants de la région de renforcer leur coopération et de trouver des solutions durables aux défis auxquels ils sont confrontés.