Le Tchad compte plus de 300 enseignants chercheurs promus par le CAMES

Le Tchad compte plus de 300 enseignants chercheurs promus par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (CAMES) et le Conseil supérieur des Universités d'Égypte. Le pays compte deux professeurs titulaires de classe exceptionnelle. Il s'agit de Bhen Sikina Toguebaye et Ali Souleymane Dabye.



L'on note 10 professeurs titulaires encore actifs, 61 maitres de conférence et 237 maitres assistants.