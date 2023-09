'Le Tchad d'abord' encourage la jeunesse de Mao à s'inscrire sur les listes électorales

La coordination de la Plate-forme "Le Tchad d'Abord" a organisé une campagne de sensibilisation pour encourager les jeunes âgés de 18 ans et plus à s'inscrire sur les listes électorales. Cette initiative a eu lieu le 9 septembre 2023, dans la salle du Centre des Ressources Numériques de Mao.



Lors de son discours, le coordonnateur provincial de la Plate-forme "Le Tchad d'Abord", Oumar Abakar Djiddi, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont participé à cette journée de sensibilisation, soulignant son importance cruciale. Il a ensuite rappelé aux jeunes de 18 ans et plus l'importance de s'inscrire sur les listes électorales, affirmant que c'était un devoir civique pour tout bon citoyen.



À la suite de cette sensibilisation, de nombreux jeunes ont été inscrits sur les listes électorales dans un centre de recensement dédié. Cette démarche vise à encourager la participation active des jeunes dans le processus démocratique du pays.



La Plate-forme "Le Tchad d'Abord" continue ainsi ses efforts pour mobiliser la jeunesse et promouvoir la citoyenneté active dans la région de Mao.