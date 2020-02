Le Tchad élu membre du Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA

Le Tchad a été élu vendredi membre du Conseil de paix et de sécurité (CSP) de l’Union africaine (UA) pour un mandat de 2 ans, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.



Il est élu aux côtés du Cameroun, pour le compte de l'Afrique Centrale. Au total, dix pays rejoignent le CSP de l’UA.



Le CPS est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le CPS constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. Il constitue également le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), qui est le cadre de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain.



Le prochain conseil exécutif de l'UA aura lieu au Tchad



Les travaux de la 36ème session du conseil exécutif de l'UA ont pris fin vendredi soir à Addis-Abeba en Ethiopie. La candidature du Tchad a été retenue pour abriter la 37ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA et la 2ème réunion de coordination entre l’Union Africaine et les Communautés Economiques Régionales.



Samedi matin, le président de la République Idriss Déby a quitté N'Djamena pour Addis-Abeba où il prendra part au 33ème sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA.