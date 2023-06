Le Tchad envisage la création d'un fonds spécial pour accélérer les projets d'infrastructures

Ce 14 juin 2023, le Conseil national de transition du Tchad examine le projet de loi portant création d'un Fonds Spécial pour la Préparation des Projets d'Infrastructures (FSPPI).



La création de ce fonds spécial répond à deux facteurs clés. Tout d'abord, il vise à promouvoir et financer les études préalables à la réalisation et à l'exécution des projets d'infrastructures. En effet, l'indisponibilité des études constitue souvent un obstacle majeur à la mise en œuvre rapide des projets. La création de ce fonds permettra ainsi de faciliter le recrutement des bureaux d'études et d'accélérer les procédures.



De plus, ce fonds spécial démontrera aux partenaires de développement la volonté politique du gouvernement tchadien d'accélérer la réalisation des projets d'infrastructures. Il permettra de mobiliser plus facilement les financements nécessaires pour soutenir le développement socio-économique du pays.



Le projet de loi en cours d'examen vise donc à mettre en place un mécanisme efficace pour financer les infrastructures nécessaires au développement du Tchad. Ce fonds spécial jouera un rôle essentiel dans la réalisation des projets d'infrastructures socio-économiques, contribuant ainsi à stimuler la croissance et à améliorer les conditions de vie de la population.