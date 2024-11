Le Tchad envisage son retrait de la Force mixte multinationale

Le Président Déby séjourne aux confins du Lac Tchad depuis le 28 octobre 2024, suite à une attaque de Boko Haram contre une position de l'Armée Nationale Tchadienne à Barkaram. Après avoir constaté les dégâts et enterré ses frères d'armes, il a pris des mesures pour assurer une prise en charge rapide des blessés et a établi un centre de commandement pour conduire personnellement la riposte.



Objectifs de la Mission

Le séjour du Chef de l'État dans la région a trois objectifs principaux.

Lancer l'opération Haskanite pour traquer les assaillants, venger les martyrs, et neutraliser les éléments restants de la secte Boko Haram.

Réorganiser les dispositifs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), en renforçant leurs moyens de renseignement, de logistique, de mobilité et de communication pour mieux répondre aux tactiques de l'ennemi.

Envisager le retrait du Tchad de la Force Mixte Multinationale, en raison de la léthargie constatée dans la mutualisation des efforts face à cet ennemi commun.



Engagement du Tchad contre le Terrorisme

En tant que Président, Mahamat Idriss Déby Itno a réaffirmé son devoir de protéger le Tchad et son peuple. Il a également rassuré que le pays continuera de respecter ses engagements dans la lutte contre le terrorisme, comme il l’a toujours fait.



Cette annonce souligne les défis persistants auxquels le Tchad fait face dans la lutte contre le terrorisme et la nécessité d'une réponse adaptée et efficace. Le retrait de la Force Mixte Multinationale pourrait marquer un tournant dans la stratégie de lutte contre Boko Haram et souligner l'importance d'une coordination plus efficace entre les nations partenaires.