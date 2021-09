Le Tchad est favorable à la réinsertion "de ses ressortissants à la solde des factions libyennes"

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby, a appelé jeudi la communauté internationale à "prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en place d’un mécanisme d’encadrement d’un départ planifié et coordonné" des mercenaires, combattants étrangers et autres bandes armées irrégulières de Libye.



Le Tchad partage une frontière longue de plus de 1000 km avec la Libye et ne partage pas la "forte pression" de la communauté internationale exigeant un départ immédiat de Libye des mercenaires.



"Le Tchad est favorable à un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR) de ses ressortissants à la solde des factions libyennes, renonçant à la violence et au mercenariat pour regagner leur pays", selon le président du Conseil militaire de transition qui s'est exprimé pour la première fois, dans un discours vidéo diffusé à l'occasion de l'assemblée générale de l'ONU.