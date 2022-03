"Le Tchad est plus qu'un pays frère", estime Abdel-fattah Al-Burhan

Selon le n°1 de la transition soudanaise, les relations entre le Tchad et son pays sont historiques, fondées sur des liens multiples et variés. Il indique que sa visite entre dans le cadre des relations bilatérales qui lient son pays à la République sœur du Tchad.



"J'ai échangé avec le président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby Itno sur la situation sécuritaire dans la sous-région afin de conjuguer nos efforts pour préserver la paix et la stabilité dans nos deux pays'', a déclaré Al-Burhan.



"Les questions des frontières communes et des forces mixtes n'ont pas été perdues de vue", renchérit le président de la transition soudanaise.



Pour lui, le Tchad a joué plusieurs rôles dans la stabilité du Soudan, dont la crise de Juba.



Le président de la transition soudanaise a exprimé toute sa gratitude au Tchad qui accueille des milliers de réfugiés soudanais depuis plusieurs années.