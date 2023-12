Le Tchad et la Hongrie paraphent des protocoles d'accord dans plusieurs domaines

Ces accords de partenariat signés dans les domaines militaire, éducatif, sanitaire, agricole, énergétique, des nouvelles technologies et humanitaire, marquent une étape significative et ouvrent de nouvelles perspectives dans les relations de coopération entre les deux pays.



Lors d'une conférence de presse conjointe, les deux diplomates ont mis en avant les avantages et les objectifs de ces accords, soulignant leur importance pour raffermir cette Cooperation nouvelle et renforcée dans le respect des intérêts de chaque pays.



Les ministres des Affaires Etrangères ont souligné l'importance de la mise en œuvre effective de ces accords pour en assurer le succès. Ils ont exprimé leur confiance dans le renforcement des liens entre le Tchad et la Hongrie, et ont souligné que cette coopération bilatérale bénéficiera aux deux peuples et contribuera à la stabilité régionale.



Ces accords ouvrent la voie à une collaboration fructueuse entre le Tchad et la Hongrie, offrant de nouvelles opportunités de croissance économique, de développement social et de progrès scientifique.



Alors que le monde continue de faire face à des défis complexes, notamment sécuritaire, cette coopération bilatérale exemplaire entre le Tchad et la Hongrie montre l'importance de l'unité et de la solidarité internationale pour relever les défis communs et construire un avenir meilleur pour tous.