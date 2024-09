Le Tchad et la Hongrie s'unissent pour un avenir meilleur !

Le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderaman Koulamallah, vient de participer à une conférence de presse conjointe avec son homologue hongrois. Cet événement a eu lieu à l'issue de la signature d'accords de coopération entre les deux pays.



Objectifs des accords

Les accords signés visent à renforcer la collaboration bilatérale dans divers domaines, notamment l’économie, la culture et l’éducation.

Engagement pour l'avenir

Lors de la conférence, les ministres ont souligné l'importance de ces accords pour le développement mutuel et l'approfondissement des relations diplomatiques entre le Tchad et la Hongrie. Ils ont également exprimé leur volonté de travailler ensemble pour faire face aux défis communs.