Le Tchad inaugure 27 centres de santé de pointe grâce à la Banque Islamique de Développement

D'un coût global de 6 355 459 366 FCFA, ce projet d'extension des services de santé primaires au Tchad s'inscrit dans l'engagement de la BID à promouvoir la couverture sanitaire universelle. Les 27 centres de santé, répartis dans les provinces du Kanem, du Hadjer Lamis et du Wadi Fira, comprennent chacun Un dispensaire, une salle de consultation, une salle de soins, une salle de garde, un bureau du responsable, une salle des sages-femmes, un laboratoire, une salle d'observations, une salle d'accouchement, une salle de vaccination, une salle d'affaires sociales, une pharmacie, un hangar pour les gardes malades, un château d'eau de 5m3Des panneaux solaires pour l'électrification des locaux et une moto pour le responsable du centre de santé.



Selon le représentant de la BID, M. Mouhamad Al amine Nadjib, ce projet vise à "assurer la couverture sanitaire universelle aux populations vulnérables à travers l'accès aux soins de base afin de réduire le taux de mortalité et de morbidité".



Le gouverneur de la province du Kanem, M. Issaka Hassan Jogoye, a salué cette initiative qui permettra d'offrir "des soins de qualité et accessibles à la population du Kanem" et d'améliorer "les conditions de travail des agents de santé".



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a quant à lui insisté sur la modernité des infrastructures et des équipements médicaux fournis. Il a appelé la communauté à s'impliquer dans "l'utilisation, la bonne marche et la préservation" de ces centres de santé.



Cette inauguration s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement tchadien visant à "renforcer le système de santé pour le rendre d'avantage performant, résilient et en mesure de répondre aux sollicitations des populations".



Le ministre de la Santé publique a tenu à remercier le Président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, pour son leadership et son engagement à améliorer le bien-être sanitaire des populations tchadiennes.



L'inauguration de ces 27 centres de santé marque une étape importante dans l'accès aux soins de santé de qualité pour les populations vulnérables du Tchad. Le partenariat entre le gouvernement tchadien et la Banque Islamique de Développement joue un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif.