« Le Tchad ne récompense pas ceux qui travaillent le plus dur » (ambassadeur américain)

Dans un discours prononcé le 5 juillet 2023 à l'occasion de la fête nationale des États-Unis, l'ambassadeur Alexander Laskaris a partagé son expérience au Tchad et a mis en avant, le travail acharné des Tchadiens.



L'ambassadeur a commencé par évoquer la tradition protocolaire de présenter ses lettres de créances au chef de l'État, lors de son arrivée dans un pays étranger.



Il a souligné l'accueil chaleureux qu'il a reçu au Tchad, où il a été traité comme un invité d'honneur dans toutes les régions qu'il a visitées, du président de la Transition jusqu'aux villages les plus reculés.



Alexander Laskaris a exprimé son respect et son admiration pour le peuple tchadien, mettant en lumière la façon dont les Tchadiens travaillent dur pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il a souligné les conditions de vie difficiles de nombreux Tchadiens, dont 85 % vivent sous le seuil de la pauvreté, avec moins de cinq dollars par jour.



L'ambassadeur a cité plusieurs exemples inspirants, tels que les jeunes hommes fabriquant des briques à Mao, les femmes traversant le Fleuve Chari avec des sacs de charbon sur la tête à Sarh, ou encore les garçons qui suivent les troupeaux de dromadaires entre Gaoui et Ati.



Il a également mentionné les femmes qui cultivent des jardins au Ouaddaï et vendent leurs produits sur les marchés locaux. Alexander Laskaris a souligné que le défi fondamental au Tchad est que les travailleurs les plus acharnés ne sont pas suffisamment récompensés.



Enfin, il a exprimé son espoir de voir un Tchad où tous ces travailleurs puissent bénéficier des fruits de leur labeur.