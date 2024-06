Le Tchad prend part à la 6ème réunion du Conseil des Ministres du Comité de Pilotage de la Rationalisation des Communautés Économiques Régionales en Afrique Centrale

Lors de cette réunion, Mme Aldjine Garfa a réaffirmé l'engagement du Tchad à œuvrer pour la rationalisation des Communautés Économiques Régionales (CER) en Afrique Centrale. Elle a également plaidé pour une meilleure synergie entre les CER et les États membres afin de relever les défis communs auxquels la sous-région est confrontée, notamment en matière de développement économique, d'intégration régionale et de sécurité.



La participation du Tchad à cette réunion s'inscrit dans le cadre de sa volonté de renforcer sa coopération avec les autres pays d'Afrique Centrale et de promouvoir l'intégration régionale.