Le Tchad réceptionne un don de 117.000 doses de vaccin contre la Covid-19

Le travail acharné et la coordination de I'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMMS) à travers le réseau de vaccins COVAX, ont rendu possible la livraison de millions de vaccins.



Le don contribuera à protéger le peuple tchadien des ravages du virus COVID-19. Les États-Unis sont les plus grands donateurs de l'initiative mondiale COVAX COVID-19.



Dr. Ismael Barh Bachar, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a souligné que cette livraison prouve à suffisance l'excellence des relations entre ces deux pays. Il a fait remarquer que pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les pays ont renforcé leurs liens de coopération, de fraternité et de solidarité.



"La situation est sous contrôle mais les actions doivent se poursuivre pour protéger la population contre cette pandémie", a précisé le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Il a rassuré que les vaccins reçus seront disponibilises dans tous les sites de vaccination dès ce dimanche et d'autres sites vont être lancés pour couvrir le territoire national.