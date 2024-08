Le Tchad renforce ses capacités logistiques pour améliorer l'éducation des jeunes

Dans le cadre du projet Améliorer les Apprentissages pour l'Autonomisation des Jeunes (ALAPAJ), co-financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union Européenne (UE), le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique a reçu ce mercredi 14 août 2024 dix véhicules.



Lors de la cérémonie, le ministre Mamadou Gana Boukar a exprimé sa gratitude envers l'AFD et l'UE pour leur soutien constant à l'éducation au Tchad. Il a également appelé les bénéficiaires à utiliser ces véhicules de manière appropriée afin de contribuer efficacement à l'amélioration des apprentissages.



Ce don de véhicules marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du projet ALAPAJ, qui vise à offrir à tous les jeunes tchadiens, filles et garçons, les mêmes chances de réussite scolaire.



Cette initiative vise à renforcer les capacités logistiques pour le bon déroulement du projet ALAPAJ et à améliorer l'accès à l'éducation pour les jeunes.