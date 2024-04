Le Tchad représenté à la réunion de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale

L'un des principaux sujets abordés lors du panel auquel le ministre tchadien a participé était l'efficacité des opérations de la Banque au Tchad. Les participants ont partagé leurs expériences sur la manière d'aligner plus efficacement les financements sur les priorités nationales afin de renforcer nos institutions.



Le Tchad est un pays en développement qui fait face à divers défis économiques. Il dépend fortement des ressources naturelles telles que le pétrole pour ses revenus. Cependant, il est essentiel que ces revenus soient utilisés de manière efficace et équitable pour promouvoir le développement durable.



Le panel a souligné l'importance d'une coopération étroite entre le gouvernement tchadien et la Banque mondiale pour maximiser l'impact positif des financements alloués au pays. Il a également encouragé une approche participative incluant toutes les parties prenantes dans l'élaboration des politiques économiques et sociales.



L'échange d'expériences entre les différents pays présents lors du panel a permis aux participants d'apprendre les uns des autres et d'enrichir leurs connaissances en matière d'utilisation efficace des ressources financières. Cette collaboration internationale contribue à renforcer notre compréhension commune des défis économiques auxquels sont confrontés les pays en développement comme le Tchad.



En tant que Ministre tchadien, Mahamat Assouyouti Abakar s'est engagé à mettre en œuvre ces recommandations afin d'améliorer davantage l'utilisation efficiente des financements alloués par la Banque mondiale au Tchad. Il reconnaît que cela nécessitera un effort concerté entre toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, la société civile et le secteur privé.