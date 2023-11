Le Tchad s'engage dans l'innovation agropastorale avec le projet RENFORT lancé au Lac

Prévu pour la période 2023-2029, le projet RENFORT est déjà en marche. Il résulte de la coopération fructueuse entre le Tchad et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA). Son objectif principal est de soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes et d'améliorer les conditions de vie des jeunes. Au cours des deux prochains jours, les responsables du projet fourniront des informations détaillées aux participants.



Selon Hissein Lol Boukar, chef d'antenne de Bol, ce projet impactera directement la vie de 82 000 personnes, dont 70 % de jeunes âgés de 15 à 35 ans et 30 % de femmes âgées de 36 à 50 ans.



Le gouverneur Djibrine Ratou a souligné que cette initiative est en totale conformité avec le Plan d'Action Territorial (PAT) et le Plan Provincial de Sécurité et de Développement du Lac. Il encourage vivement les participants à suivre attentivement les présentations.



Ce projet, doté d'un financement de 59 milliards de francs CFA, couvrira neuf provinces, y compris la province du Lac Tchad, grâce au soutien financier du FIDA et du Fonds Vert pour le Climat.