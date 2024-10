Le Tchad s'engage pour une éducation de qualité au Sahel

Le Tchad est pleinement engagé dans l'amélioration de son système éducatif. C'est dans cette optique que le Secrétaire Général du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, M. Nicolas Vaïbra, et l'Inspecteur Général Mahamat Seid Farah se trouvent actuellement à Washington, aux États-Unis. Ils participent aux discussions techniques du projet RELANCE (Regional Engagement for Learning and Collaboration in Education), un programme sous-régional visant à renforcer les systèmes éducatifs du Sahel.



Lancé dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs pays du Sahel, dont le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, le projet RELANCE vise à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans la région. En s'appuyant sur les ressources et les expertises de chaque pays, ce projet ambitieux ambitionne de relever les défis communs auxquels font face les systèmes éducatifs sahéliens, tels que le manque d'enseignants qualifiés, la faible scolarisation des filles et la pertinence des programmes par rapport aux besoins du marché du travail.



La participation du Tchad à ce projet est essentielle pour plusieurs raisons. D'une part, elle permet au pays de bénéficier de l'expérience et des bonnes pratiques des autres pays de la région. D'autre part, elle contribue à renforcer la coopération régionale en matière d'éducation, un enjeu majeur pour le développement du Sahel.



Les discussions techniques auxquelles participent les représentants tchadiens portent sur des questions clés telles que le renforcement des capacités des enseignants, l'amélioration des infrastructures scolaires, la mise en place de programmes d'éducation adaptés aux besoins des élèves et le suivi et l'évaluation des politiques éducatives.



La participation du Tchad au projet RELANCE témoigne de la volonté du pays de relever les défis de l'éducation et de construire un avenir meilleur pour ses jeunes générations. En collaborant avec ses voisins et en s'appuyant sur l'expertise internationale, le Tchad pourra renforcer son système éducatif et contribuer à son développement socio-économique.