Le Tchad se dote d’outils modernes pour lutter contre la poliomyélite

Le Tchad franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Une formation intensive sur la surveillance électronique du poliovirus et d’autres maladies a été clôturée ce 11 octobre sous la direction du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mahamat Hamit Ahmat.



Durant quatre jours, les participants ont acquis de nouvelles compétences en matière de surveillance électronique, un outil indispensable pour une détection rapide et efficace des épidémies. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l’Initiative Mondiale d'Eradication de la Poliomyélite, qui vise à éliminer définitivement cette maladie paralysante.



Le secrétaire général adjoint a souligné l’importance de la surveillance électronique dans la lutte contre la poliomyélite et les autres maladies. « Cette méthode permet de collecter, d’analyser et de diffuser rapidement les données sur les cas de maladies, facilitant ainsi la prise de décision et la mise en œuvre de mesures de contrôle », a-t-il déclaré.



Il a également rappelé que le Plan National de Développement Sanitaire accorde une priorité absolue à la gestion des urgences de santé publique. Une surveillance efficace est donc essentielle pour détecter rapidement les épidémies et y répondre de manière adaptée.



Les participants à cette formation, issus de différents services de santé, sont désormais mieux équipés pour mettre en œuvre les nouvelles techniques de surveillance électronique. Ils pourront ainsi contribuer à améliorer la qualité des données collectées et à renforcer la capacité de réponse du système de santé face aux menaces sanitaires.



Si les progrès sont encourageants, des défis persistent. Le secrétaire général adjoint a rappelé la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance et de poursuivre les efforts de sensibilisation des populations pour assurer une couverture vaccinale optimale.



Le succès de cette formation est le fruit d’un partenariat étroit entre le ministère de la Santé publique, les organisations internationales et les acteurs de la société civile. Le secrétaire général adjoint a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette initiative.



En investissant dans la formation de ses agents de santé et en adoptant des outils modernes de surveillance, le Tchad démontre sa détermination à éradiquer la poliomyélite et à renforcer son système de santé. Cette initiative est un signal fort qui témoigne de la volonté du pays à protéger la santé de sa population.