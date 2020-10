Le Tchad veut corriger des failles avec une réforme du Code des marchés publics

Le Tchad veut apporter des changements à son Code des marchés publics et ses annexes. L'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a ouvert mercredi un atelier de validation de la révision des textes. Il a pris fin ce jeudi.



"Après cinq ans de mise en oeuvre, le gouvernement a jugé utile d'engager une vaste réforme, avec pour principal objectif de doter le pays d'un nouveau Code des marchés publics prenant en compte toutes les insuffisances relevées dans l'application des textes en vigueur", explique Kalzeubé Payimi Deubet, ministre secrétaire général de la Présidence de la République.



Le directeur général de l'ARMP, Ahmat Bichara Seïd, déplore une pratique "presque à la mode" de surfacturation de l'État, deux ou trois fois plus cher que le coût réel d'une construction ou de réalisation d'un ouvrage.



Parmi les instructions du chef de l'État pour la réforme du Code des marchés publics figure l'intégration de critères relatifs à la promotion de l'accès des femmes et des entreprises leur appartenant aux marchés publics.



Le président de la république a instruit également de prendre toutes les dispositions nécessaires pour "s'assurer que dorénavant, tous les marchés signés en République du Tchad, toutes sources de financement confondues, fassent ressortir clairement et de manière explicite la TVA et les droits d'enregistrement, sauf exception dument documentée et fiscalement valable."



Le nouveau Code des marchés publics sera soumis à la signature du chef de l'État.