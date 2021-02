Le Tchad vise une meilleure riposte contre le Sida et la Tuberculose

Un atelier de restitution et de validation des rapports de revue à mi-parcours des plans stratégiques nationaux de la Tuberculose et du VISH/Sida (2018-2022) s'est tenu mardi à l'hôtel Résidence de N'Djamena.



Depuis mars 2020, le contexte de crise sanitaire a des répercussions sur la mise en oeuvre des programmes ainsi que leur performance. L'atelier a permis de faire le point sur la mise en oeuvre, les acquis, les performances afin d'ajuster les stratégies et les interventions pour une meilleure atteinte des objectifs visés et des résultats obtenus.



"La Tuberculose et le VIH restent un problème majeur de santé publique en dépit des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires", a relevé Dr. Ismael Barh Bachar, directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Dr. Ouattara Yaffolo, représentant pays d'ONUSIDA, a souligné que tous les partenaires sont disposés à soutenir les actions du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale.



Selon le département ministériel, les leçons tirées et les acquis permettront non seulement d'ajuster les stratégies mais également de projeter les deux plans stratégiques nationaux au-delà de l'an 2022 pour prendre en compte la mobilisation pour plus de ressources, notamment ceux du Fonds mondial à travers un nouveau mécanisme de financement.