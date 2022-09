Le colonel Assimi Goïta pose trois principes à respecter dans les relations avec le Mali

"Plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit", a-t-il déclaré.



Le colonel Assimi Goïta a remercié tous les partenaires qui accompagnent le Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d’un État démocratique.



"Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les trois principes suivants : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques opérés par le Mali ; la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décisions", a prévenu le n°1 de la transition malienne.