INTERNATIONAL Le congolais Dr Denis Mukwege a reçu le prix Aurora 2024

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 13 Mai 2024



Alors que les besoins mondiaux en matière de financement humanitaire explosent, le Prix Aurora de 1 million de dollars pour l'éveil de l'humanité sera distribué pour soutenir les humanitaires locaux qui travaillent sur le terrain.

Le huitième Prix Aurora pour l'humanité éveillée a été décerné jeudi soir au Dr Denis Mukwege, chirurgien gynécologique de renommée mondiale et défenseur des droits de l'homme de la République démocratique du Congo (RDC). Le Dr Mukwege est le président de l'hôpital et de la fondation Panzi en RDC, qu'il a fondée en 1999 pour s'attaquer au problème systémique des soins de santé maternelle et de la mortalité maternelle. Dans un contexte de conflit continu et de besoins critiques en matière de soins de santé découlant de la guerre, l'hôpital est devenu l'un des principaux centres de traitement au monde pour les survivants de la violence sexuelle dans les conflits.



En reconnaissance de son travail courageux et de son dévouement à l'amélioration des droits de l'homme pour tous, le Comité de sélection du Prix Aurora a révélé sa décision après s'être entretenu lors d'une séance à huis clos de trois heures. Le lauréat reçoit un prix de 1 000 $ et une chance de poursuivre le cycle du don en soutenant les leaders locaux qui aident les personnes dans le besoin.



« Le Dr Mukwege a consacré sa vie non seulement à prendre soin des femmes et des filles qui souffrent de la brutalité de la violence sexuelle, mais aussi à défendre farouchement leurs droits », a déclaré le Dr Noubar Afeyan, cofondateur de l'Aurora Humanitarian Initiative. « Aurora est honoré de soutenir la mission du Dr Mukwege d'aider les personnes dans le besoin, d'exiger justice pour les victimes de violence sexuelle en temps de guerre et de traduire les auteurs en justice. »



Le Dr Mukwege et son personnel ont aidé à soigner plus de 80 000 survivants de violence sexuelle depuis la création de l'hôpital. L'hôpital traite non seulement les survivants souffrant de blessures physiques, mais il fournit également une aide juridique, une réinsertion socio-économique et des services psychosociaux à ses patients. Le Dr Mukwege a été intrépide dans ses efforts visant à renforcer la protection des femmes et à plaider pour que les responsables de la violence sexuelle soient traduits en justice, y compris le gouvernement congolais et les milices qui assiègent l'est de la RDC. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018.



« Le Dr Mukwege incarne l'esprit même de l'humanitarisme, défendant inlassablement une société où la violence sexualisée en tant qu'arme de guerre est éliminée. « Son engagement inébranlable à sortir les survivants du désespoir et à les mener sur la voie d'un avenir meilleur est vraiment émouvant, a déclaré Lord Ara Darzi, président du comité de sélection du Prix Aurora et codirecteur de l'Institute of Global Health Innovation de l'Imperial College de Londres.En tant que lauréat du Prix Aurora 2024, son héritage de guérison et de compassion continue de nous inspirer tous. »



Jeudi soir, Mukwege a reçu le prix Aurora à Los Angeles en l'honneur de toutes les personnes du monde qui luttent pour l'égalité des sexes et contre le viol comme arme de guerre.



« En ce moment, je réfléchis au pouvoir de la gratitude en action, illustré par un si grand nombre des femmes que j'ai traitées. Ces femmes se lèvent de nouveau après avoir été soumises à une violence extrême, et non seulement elles récupèrent leurs propres forces, mais elles donnent également un coup de main aux personnes dans le besoin. Je me souviens d'un patient dont le cas a profondément affecté notre personnel. Après avoir été traitée, elle s'est formée pour devenir infirmière. Elle a déclaré qu'elle le faisait parce qu'elle voulait aider d'autres personnes comme elle », a déclaré le Dr Mukwege.



En 2024, de grands conflits ont entraîné des besoins humanitaires massifs, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU estimant que 300 millions de personnes auront besoin d'aide cette année. Près d'un enfant sur cinq dans le monde vit ou fuit des zones de conflit.



« Nous nous rencontrons aujourd'hui à un moment crucial pour consacrer notre attention et nos ressources à des personnes qui risquent leur vie pour prendre soin de ceux qui souffrent », a déclaré Dame Louise Richardson, membre du comité de sélection et présidente de la Carnegie Corporation de New York. « Le Dr Mukwege et tant d'autres, grâce à leur courage et à leur engagement extraordinaires, nous inspirent tous à créer un monde où nous reconnaissons et agissons notre humanité commune. »



Les invités à la cérémonie du Prix Aurora ont également honoré les contributions de deux autres humanitaires d'Aurora présélectionnés : Abdulhadi Al-Khawaja, un défenseur des droits de l'homme qui a défendu sans crainte les communautés les plus vulnérables de Bahreïn et de la région MENA, et Nasrin Sotoudeh, un éminent défenseur iranien des droits de la personne.





Dans la même rubrique : < > L’OCI lance un appel d’aide d’urgence pour les victimes des inondations en Afghanistan Chine : ​La région autonome du Xizang va construire le plus grand parc national du monde d'ici 2025 Tchad : La Russie veut "renforcer davantage" ses relations après la victoire de MIDI Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)