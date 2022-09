Le contexte du Tchad "ne peut être assimilé à un coup d’Etat", conclut une commission

Le rapporteur de la première commission ad hoc mise en place par le Présidium du dialogue national pour apporter des éclairages sur des questions fondamentales, Dr. Robenate Jean Calvin, a présenté ce 28 septembre les conclusions du rapport tant attendu.



Tout en défendant l’éligibilité des dirigeants de transition aux élections, la commission relève qu’une frange de la classe politique s’est appuyée sur la Charte africaine de la démocratie qui dispose que « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat » (art.25), pour exiger la non éligibilité des autorités de transition.



La commission indique que le contexte du Tchad, où une rébellion a mis un terme à l’ordre constitutionnel, et où un Président de l’Assemblée Nationale a refusé d’assumer sa responsabilité, ne peut être assimilé à un coup d’Etat. C’est d’ailleurs cet argumentaire qui a prévalu pour le Tchad qui n’a pas été sanctionné par le Conseil de paix et sécurité de l’union africaine et d’autres partenaires, comme c’est le cas des autres pays africains.