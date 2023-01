Le développement de l'Afrique "ne fera que renforcer la migration vers l'UE"

"Le développement de l’Asie et de l’Afrique fait paradoxalement partir plus de gens vers le continent européen, car des habitants ont plus de moyens de payer des études et de voyager", a-t-il fait savoir.



Selon lui, "l’immigration est un fait mondial qui continuera dans les années qui viennent, quels que soient les responsables politiques". Dans le même temps il évoque une réduction du nombre des démocraties dans le monde et souligne que "le Sahara va devenir invivable avec le réchauffement climatique". Le ministre a également rappelé la dégradation des relations entre la France et plusieurs pays du continent africain.



"Hier encore, nous avions des relations diplomatiques fortes avec la Libye, la Syrie, l’Afghanistan, l’Iran, le Mali, le Burkina Faso. Je suis ministre de l’Intérieur à un moment où ces pays n’ont plus de relations avec nous. À nous de déterminer quelles armes on se donne pour choisir notre immigration", a expliqué Gérald Darmanin.



Et d'ajouter que le gouvernement français a expulsé en 2022 15% de plus d'étrangers irréguliers qu'en 2021. Selon lui, le gouvernement reprendra "une véritable politique d’expulsions" en 2023, surtout si le parlement adopte un projet de loi sur la modification des règles de l'immigration.