Le pont à double voies de N'Djaména prend forme : un projet phare pour le Tchad

Une visite de chantier a permis de constater les avancées significatives du projet de construction du deuxième pont à double voies sur le fleuve Chari, à N'Djamena. Le directeur des voiries urbaines, Hassan Hayar Adam, s'est rendu sur place pour évaluer l'état d'avancement des travaux et a exprimé sa satisfaction quant à leur évolution.





Un projet emblématique financé par les Tchadiens



Contrairement à de nombreux projets d'infrastructures de cette envergure, financés par des bailleurs de fonds internationaux, le pont de N'Djaména est intégralement réalisé grâce aux ressources propres de l'État tchadien. Cette décision témoigne de la volonté politique de doter la capitale d'un ouvrage d'art majeur, améliorant ainsi la mobilité et le développement économique de la région.





Un chantier qui avance à grands pas



Les travaux ont atteint un stade avancé, avec un taux de réalisation global de 63,3%. Le pont lui-même est déjà achevé à 92%, ne nécessitant plus que la pose de quelques éléments pour être entièrement fonctionnel. Les voies d'accès, quant à elles, feront l'objet d'un planning détaillé qui sera présenté prochainement.





Un impact positif sur la ville de N'Djaména



Une fois achevé, ce pont à double voies aura un impact considérable sur la vie des N'Djaménois. Il permettra de fluidifier le trafic, de désengorger les axes routiers existants et de renforcer les liens entre les différents quartiers de la ville. Il contribuera également à améliorer l'attractivité de la capitale et à favoriser son développement économique.





Un défi relevé



La construction de ce pont représente un véritable défi technique et logistique. Les équipes en charge du projet ont dû faire face à de nombreuses contraintes, notamment liées aux conditions climatiques et à la complexité du chantier. Malgré ces difficultés, les travaux progressent à un rythme soutenu grâce au professionnalisme des entreprises en charge de la réalisation et au suivi rigoureux de la mission de contrôle.





Prochaines étapes



Les autorités tchadiennes sont déterminées à achever ce projet dans les délais prévus, soit d'ici fin 2025. Les prochaines étapes consisteront à finaliser la construction du pont, à aménager les voies d'accès et à réaliser les finitions.







Le projet de construction du deuxième pont à double voies sur le fleuve Chari est un symbole de la volonté du Tchad de se doter d'infrastructures modernes et performantes. Grâce aux efforts conjugués des autorités, des entreprises et des populations, ce projet emblématique devrait voir le jour dans les prochains mois, transformant ainsi le visage de N'Djaména.