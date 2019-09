Le président Faure Essozimna Gnassingbé participe à la 74e session de l’ONU à New York

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé est arrivé à New York aux Etats-Unis d'Amérique où il prendra part à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations-unies. Le chef de l'Etat participera avec d'autres leaders du monde au débat général qui s'ouvre le 24 septembre et à d'autres rencontres de haut niveau organisées dans le cadre de cette session.

Les dirigeants des pays membres interviendront à la tribune des Nations-unies pour se prononcer sur les défis de l'humanité à savoir la lutte contre la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé pour tous, l'éducation et le développement durable. Les débats tourneront autour du thème : "dynamiser les efforts multilatéraux pour l'éradication de la pauvreté, l'éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion".



A New York, le Chef de l'Etat évoquera les efforts et les résultats obtenus par le Togo dans divers secteurs de développement notamment la lutte contre la pauvreté, la couverture sanitaire universelle, la stratégie nationale d’électrification qui mise sur 50% d’énergies renouvelables, le volontariat, l'éducation et les infrastructures socioéconomiques de base.



Le Président Faure Gnassingbé saisira l'occasion pour échanger avec ses homologues et des partenaires sur la mise en œuvre du Plan de développement (2018-2022). Le Chef de l'Etat s'entretiendra également avec le Secrétaire général des Nations-unies Antonio Guterres sur les questions de développement et le rôle du Togo sur le plan international dans la préservation de la paix.



Plusieurs échanges auront également lieu avec des personnalités du monde politique et économique.