Le président de transition du Tchad se rend à Dubaï pour la COP28

Le Chef de l’Etat participera à la 28ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) qui s’ouvre ce 30 novembre à Dubaï. Jusqu’au 12 Décembre, les dirigeants de gouvernements, d’entreprises, d’ONG et de la société civile feront le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat conclu en 2015 en vue de définir un plan d’action pour la réduction des émissions des gaz et le financement de la résilience aux changements climatiques.



Le Président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous, par le Premier Ministre de Transition, Saleh Kebzabo Kebzabo, le Chef d’Etat-Major Général Adjoint des Armées, quelques membres du Gouvernement, le Chef d’Etat-Major Particulier du Chef de l’Etat, le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint et Mme le Maire de la ville de N’Djaména.