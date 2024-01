Le président du Tchad a exprimé ses condoléances suite au crash de l'Il-76 russe

"J'ai entendu parler de l'accident d'avion et je voudrais, au nom du peuple, exprimer mes sincères condoléances pour la mort des soldats russes", a-t-il déclaré.



Un avion Il-76 avec des prisonniers ukrainiens à échanger s'est écrasé dans la région de Belgorod vers 11h00 (UTC+3). Selon le ministère russe de la Défense, il y avait à bord 65 militaires ukrainiens, 3 convoyeurs et 6 membres d’équipage. Les causes de la catastrophe n'ont pas encore été précisées. Une commission des forces aérospatiales russes s'est rendue sur les lieux de l'accident d'avion.