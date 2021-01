Le président tchadien se rend en visite de travail à Paris

Le chef de l'État Idriss Deby et la Première Dame Hinda Deby ont quitté N'Djamena tôt ce matin à destination de Paris, en France.



Initialement annoncée comme une "visite privée" par la Présidence de la République, il s'agit d'une "visite d'amitié et de travail", mentionne un rectificatif.



À son départ de l'aéroport de N'Djamena, le président a été salué par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, des membres du gouvernement et de son cabinet, ainsi que le maire de N'Djamena.