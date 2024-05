Le retrait des forces américaines du Niger se fera dans le respect mutuel et la transparence d'ici mi-septembre 2024

Environ 1 000 soldats américains stationnés au Niger seront concernés par le retrait. Le retrait devrait être achevé d'ici mi-septembre 2024. Les États-Unis et le Niger ont convenu d'un retrait ordonné et responsable, qui se déroulera en plusieurs phases.



Le retrait fait suite à la demande de la junte militaire au pouvoir au Niger, arrivée au pouvoir suite à un coup d'État en juillet 2023. La junte a dénoncé l'accord de coopération militaire qui liait le Niger aux États-Unis, le qualifiant d'imposé de manière unilatérale par Washington.

Ce retrait s'inscrit dans un contexte de renforcement des relations entre le Niger et la Russie. Niamey a notamment reçu de l'aide militaire et des instructeurs russes ces derniers mois.



Le retrait américain suscite des inquiétudes quant à l'avenir de la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Certains craignent que le départ des Américains ne laisse un vide sécuritaire que les groupes djihadistes pourraient exploiter.



D'autres espèrent que le retrait américain incitera le Niger à diversifier ses partenariats militaires et à prendre davantage en charge sa propre sécurité.



Les responsables américains ont exprimé leur déception face à la décision du Niger, mais se sont engagés à poursuivre leur coopération avec le pays dans d'autres domaines.



Les autorités nigériennes ont salué le respect mutuel et la transparence qui ont caractérisé les discussions avec les États-Unis sur le retrait.



En résumé, le retrait des forces américaines du Niger est un événement important qui aura des conséquences importantes pour la sécurité de la région du Sahel. Il reste à voir comment le Niger comblera le vide laissé par le départ des Américains et si cela aura un impact sur la lutte contre les groupes djihadistes.