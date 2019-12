TCHAD Le tchadien Fadoul Hissein Abba devient ambassadeur du Next Einstein Forum 2019-2021

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Décembre 2019 modifié le 2 Décembre 2019 - 17:24





Le Next Einstein Forum (NEF) - Forum du Prochain Einstein - a annoncé lundi sa nouvelle promotion d'ambassadeurs, la troisième cohorte de jeunes figures brillantes des sciences et des technologies de toute l'Afrique. Les ambassadeurs, un par pays africain, dirigeront les activités d'engagement du public afin d'encourager l'enseignement, la recherche et l'innovation scientifiques et technologiques dans leurs pays.



Le tchadien Fadoul Hissein Abba figure parmi les ambassadeurs du Next Einstein Forum 2019-2021. Il allie génie électrique et esprit d'entreprise. Actuellement directeur de Wenak Labs, il a fondé HiraTech, une start-up de télé-irrigation qui permet aux agriculteurs de contrôler à distance les systèmes d'irrigation de leurs fermes.



Les ambassadeurs du NEF sont sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux qui englobe un examen des parcours universitaires, des capacités entrepreneuriales et du bilan des efforts déployés en matière de mobilisation du public. Les ambassadeurs doivent également faire preuve de passion pour les initiatives scientifiques de terrain dans leur pays et être une source d'inspiration pour la prochaine génération de scientifiques.



Fadoul Hissein Abba est ingénieur en génie électrique et entrepreneur. Il est spécialisé dans la robotique et la fabrication numérique. Il est le directeur de WenakLabs, le premier et unique laboratoire du genre au Tchad. Il est également mentor auprès de l'équipe Tchad en robotique et médiateur scientifique, dans le cadre du programme «STEM for Dev». Avec ce dernier, il a contribué à populariser les outils STEM auprès des jeunes et à mesurer l'impact du développement d'outils STEM dans la société, tout en promouvant le secteur des talents. Il est également le fondateur de HiraTech, une startup qui travaille sur la télé-irrigation. HiraTech a mis au point un système technologique qui permet aux agriculteurs de contrôler à distance le système d’irrigation de leurs exploitations quels que soient leur position géographique et leur heure, à l’aide d’un téléphone solaire et en observant un distributeur d’eau «intelligent».



Les ambassadeurs du NEF représenteront leur pays lors de la troisième rencontre du NEF consacrée à la science et à l'innovation, qui aura lieu du 10 au 13 mars à Nairobi, au Kenya. Ils auront la possibilité d'interagir avec d'autres membres de la communauté et de tisser des réseaux avec des scientifiques et des dirigeants d'entreprise de premier plan.



Dans cette cohorte, le NEF a sélectionné des ambassadeurs dans 45 pays. Le NEF accepte les candidatures de personnes originaires d'Erythrée, de Somalie, du Soudan du Sud, de Guinée équatoriale, de Namibie, de la République centrafricaine, du Burundi, de la Libye et du Mozambique. Les candidats intéressés peuvent télécharger le formulaire de candidature à l'adresse www.nef.org/ambassadors. Vous en saurez plus sur la rencontre annuelle 2020 du NEF en cliquant sur https://gg2020.nef.org/.







