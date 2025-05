Tchad : L’opposition dénonce une menace de mort visant Max Kemkoye

Le contenu du message, que la rédaction d’Alwihda Info a pu consulter, est sans équivoque : « Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Vous croyez pouvoir faire quelque chose ? Vous vous fatiguez pour rien. Vous n'avez pas vu les autres ? Aujourd'hui, ils ont compris et ils nous servent. Même ceux qui ont versé le sang de leur frère ont fini par tendre la main au Président et auront bientôt des postes. Vous n'avez pas vu Yaya Dillo, où est-il maintenant ? Si vous ne voulez pas lâcher prise, partez en exil. Sinon, vous tomberez un jour. »



La coalition citoyenne Wakit Tamma – section politique a réagi immédiatement dans un communiqué, exprimant son soutien total, indéfectible et sans réserve à Max Kemkoye, président de l’UDP et figure de proue du GCAP.



« Ce n’est pas un fait isolé, mais un nouvel épisode d’un système politique qui a choisi la violence, la peur et la mort comme outils de gouvernance. Depuis l’arrivée de Mahamat Idriss Déby au pouvoir, malgré le vernis institutionnel du retour à l’ordre constitutionnel, le pays est plongé dans une répression systématique des voix libres et dissidentes », dénonce la plateforme.



Pour Wakit Tamma, menacer Max Kemkoye, c’est tenter de museler toute une génération de citoyens engagés dans la lutte pour la démocratie.