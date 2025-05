Tchad - Bibliographie : Pleins feux sur Bachar Ali Souleymane, Secrétaire Général de la Primature

Biographie de Bachar Ali Souleymane : Un Pilier de l'Administration Tchadienne





Né le 1er janvier 1963 à Moussoro, dans la province du Barh El Gazel, Bachar Ali Souleymane est une figure emblématique de l’administration tchadienne, fort de plus de 30 années d'expérience. Son solide bagage académique comprend un diplôme de premier cycle en diplomatie obtenu à l’ENAM (École Nationale d’Administration et de Magistrature) en 2003, un baccalauréat A4 (1987), un BEPECT (1984) et un CEPET (1981).





Animé par une passion pour l’administration publique, la diplomatie et la sécurité, et s'appuyant sur une expérience considérable dans ces domaines, Bachar Ali Souleymane a rapidement gravi les échelons et assumé des responsabilités importantes.





Son engagement au service de la nation s'est manifesté dès 1989, lorsqu'il a siégé à l’Assemblée Nationale en tant que député jusqu'en 1996. Sa carrière a également été marquée par son passage au sein de la Police Nationale, où il a occupé le poste de Directeur Général entre 2010 et 2011. Avant cela, il a exercé les fonctions de sous-préfet et de préfet dans plusieurs départements du Tchad, de 1991 à 2010.





Son parcours ministériel comprend deux mandats en tant que Ministre de l’Administration du Territoire (2011-2014 et 2016-2018), ainsi qu’une fonction de Médiateur de la République.





En 2018, son expertise en gestion administrative l'a conduit au poste de Gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, où il a servi pendant deux ans. Il a ensuite été appelé à exercer les mêmes fonctions dans la province du Logone Occidental (2020-2021) puis dans la province du Ouaddaï (2021-2025).





Fort de son expertise avérée dans la gestion administrative et la communication institutionnelle, Bachar Ali Souleymane a été nommé Secrétaire Général de la Primature du Tchad par arrêté numéro 0037/PR/PM/2025 du 22 janvier 2025, poste qu’il occupe avec dévouement jusqu’à ce jour.





Décrit comme un homme charismatique, intègre et loyal, animé d'un amour profond pour le travail bien fait, Bachar Ali Souleymane est engagé depuis trois décennies dans le développement socio-économique du Tchad. Résidant à N'Djaména, il est marié et père de plusieurs enfants.





Le Secrétaire Général : Un Pilier de la Coordination Gouvernementale





Depuis sa nomination au poste stratégique de Secrétaire Général de la Primature le 22 janvier 2025, Bachar Ali Souleymane s’est rapidement affirmé comme un pilier essentiel de l’administration tchadienne. À ce rôle, il orchestre avec rigueur et efficacité la coordination des activités gouvernementales, tout en renforçant la communication fluide entre la Primature et les diverses institutions de l’État. Son approche méthodique et son sens aigu de la diplomatie ont permis d’optimiser les processus administratifs et de consolider la collaboration interministérielle, contribuant ainsi à une gouvernance plus réactive et cohérente.





Reconnu pour ses qualités humaines remarquables, Bachar Ali Souleymane entretient des relations interpersonnelles empreintes de bienveillance et de respect. Sa capacité à fédérer les équipes, alliée à son charisme naturel, favorise un climat de confiance solide avec ses collaborateurs et partenaires. Son écoute attentive et son engagement constant à promouvoir le dialogue constructif facilitent des échanges fructueux, tant au sein de l’administration qu’avec les acteurs socio-économiques du Tchad. Fidèle à ses valeurs fondamentales d’intégrité et de loyauté, il continue de consacrer son énergie inlassablement au service du développement national, inspirant par son dévouement et son professionnalisme ceux qui ont le privilège de travailler à ses côtés.