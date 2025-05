Tchad : nominations au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable

Par décret N°0925/PR/PM/MEPDD/2025 du 09 mai 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable :



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

● DIRECTION GÉNÉRALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Directrice générale : Mme CHERFIE HABIB DOUTOUM, poste vacant.



Direction de l'Education au Développement Durable

Directrice : Mme REINTA NATEBAYE en remplacement de Mme CHERFIE HABIB DOUTOUM, appelée à d'autres fonctions.



● DIRECTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES FORESTIÈRES, FAUNIQUES ET DES PECHES

Direction de la Faune et des Aires Protégés

Directeur : M. ETIENNE BEMADJIM NGAKOUTOU en remplacement de M. ABDERAMAN CHAIBO HAMID.



●DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GARDE FORESTIÈRE ET FAUNIQUE

Directeur général : M. OUSMAN ABDOULAYE ONIGUÉ en remplacement de M. BOKHIT ALI DJAR.



Direction des Contrôles et des Interventions

Directeur : M. DJEROU HERY GNOY en remplacement de M. DJEKI ALI AGUID.

Directeur adjoint : M. MAHAMAT ALI AGUID en remplacement de M. DJEROU HERY GNOY, appelé à d'autres fonctions.