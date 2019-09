AFRIQUE Les 35 jeunes qui font bouger l'Afrique en 2019

35 jeunes africains et de la diaspora africaine de 16 pays constituent les lauréats des Prix Africa 35.35 qui célèbrent l'excellence de la jeunesse africaine et de l'Afro-diaspora.

Accra, Ghana - Les Prix Africa 35.35 ont annoncé aujourd’hui les trente-cinq (35) jeunes personnalités en dessous de 35 ans qui se démarquent en Afrique.



Anciennement connu sous l'appellation des Prix Jeunesse Francophone 35.35 et s'étant élargi pour désormais couvrir l'Afrique francophone et anglophone, ces Prix récompensent des jeunes africains et de la diaspora africaine âgés de 18 à 35 ans qui ont fait montre de réalisations exceptionnelles au cours de l’année.



Sélectionnés parmi plus de 350 candidats résidents dans 49 pays, ces 35 lauréats se verront récompensés au cours d’une cérémonie festive organisée le 25 novembre 2019 à Accra, Ghana. Un super prix du « Jeune Africain de l’Année » sera également décerné au cours de la cérémonie de récompense.



En outre, plusieurs lauréats auront l’opportunité de partager leurs idées ou innovations devant un public de 300 participants à l’occasion d’un événement spécial dénommé « INSPIRATION AFRICA » .



Pour une 4e année consécutive, nous avons le plaisir de vous dévoiler la liste de ces 35 jeunes talents Africains ou d'origine Africaine qui se distinguent sur le continent et dans le monde, ce sont:



Interprétation Cinéma

Halimatou Gadji, 30 ans, Sénégal

Dans la série culte « Maîtresse d’un homme marié » qui compte 2,4 millions d’internautes et des millions de téléspectateurs, Khalima Gadji campe le rôle principal de Marème. Actrice sénégalo- marocaine plébiscitée, elle s'affirme comme une voix féminine qui détonne dans le cinéma africain. Ses récentes apparitions incluent Sakho & Mangane (2019) et Xalé Bu Rérr (2017).



Martha Ankomah, 33 ans, Ghana

Révélée grâce à la série SUNCITY, Martha Ankomah est une actrice célébrée pour son interprétation remarquable dans un riche répertoire de plus de 100 films. Initiatrice de la Fondation Martha Ankomah, elle use de sa popularité et de son influence pour apporter un soutien aux enfants défavorisés et démunis du Ghana.



Rahama Sadau, 25 ans, Nigéria

Egérie de Kannywood, l'industrie cinéma en langue haoussa du nord du Nigéria, Rahama Sadau est une actrice Nigériane populaire avec ses 2,2 millions d'abonnées sur les réseaux sociaux. D'autres cordes à son arc incluent une société de production Sadau Pictures et Ray of Hope, un organisme de bienfaisance dans l'humanitaire.



Plaidoyer et Action Communautaire (deux lauréats ex-aequo)

Elijah Amoo Addo, 29 ans, Ghana

Au Ghana, 45 % de la nourriture périt le long de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, 1 enfant sur 4 se couche affamé. Food for All Africa fondée par le jeune chef Ghanéen Elijah Amoo récupère l'excédent de nourriture auprès d'entreprises dans la distribution et de petits exploitants qu'il rend disponible auprès de communautés vulnérables, via une application qui permet de consulter le stock et de magasins communautaires sous le nom de marque «Okumkom». Son organisation récupère entre 8 000 à 10 000 dollars de vivres par mois et soutient plus de 5.000 bénéficiaires.



Ismaila Badji, 26 ans, Sénégal

Ismaila Badji entend révolutionner l'état d'esprit des jeunes africains. Initiateur de nombreuses conférences et initiatives qui ont permis de toucher plus de 30,000 jeunes, c'est surtout son livre «Solutions pour la jeunesse africaine» vendu à plus de 15 000 exemplaires qui fait de lui un des plus ardents défenseurs de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté africaine.



Kayumba Chiwele, 30 ans, Zambie

Les services de santé mentale représentent un défi en Zambie. En 2013, Kayumba Chiwele est secouée par une visite où elle est exposée à de jeunes filles victimes d'abus sexuels et émotionnels souffrant de maladies mentales graves. Leur fardeau depuis est devenu son fardeau. Il lance «PsycHealth Zambia» qui est un programme pionnier qui propose un traitement non- médicamenteux, de psychothérapie. En 2019, c'est plus de 1 500 femmes souffrant de dépression qui ont bénéficié de ces services ainsi que pour 130 mineurs en conflit avec la loi via une clinique de thérapie mobile qui visite les prisons.



Uche Kenneth Udekwe, 31 ans, Nigéria

Les accouchements à domicile continuent d'être une réalité frappante dans les zones reculées du Nigeria. Après le décès de son amie d’enfance à l’accouchement, Uche Kenneth a fondé Natal Cares qui rend disponible des kits d’accouchement très abordables comprenant des fournitures stériles pour femmes enceintes pour assurer un accouchement propre, sûr et hygiénique. L'an dernier, il a distribué plus de 11,000 kits d’accouchement dans 26 communautés rurales du Nigéria qu'il complémente avec des SMS d'information sur la santé et de rappels de vaccination.



Agriculture et Agri Business

Affiong Williams, 33 ans, Nigéria

ReelFruit est la plus grande entreprise de fruits séchés au Nigéria en termes de chiffre d’affaires et de distribution. Leur gamme est distribuée dans plus de 250 points de vente au Nigeria, des écoles, des compagnies aériennes, des hôtels et via Amazon.com.



Joseph-Olivier Biley, 26 ans, Côte d’Ivoire

Enfant, Joseph-Olivier voulait être pilote de ligne. Des années après, Joseph-Olivier donne à l’Agriculture africaine de l'envol en la modernisant. Il est le co-fondateur de Wefly Agri, une startup qui fait usage de drones dans l'agriculture et dont les services incluent la cartographie de superficies, la visite virtuelle et la gestion à distance de fermes.



Steeve Camara, 27 ans, Côte d’Ivoire

Titulaire d'une maîtrise en gestion de projets informatiques de l'Université de New York, Steeve Camara est le co-fondateur de Wefly Agri. Leur solution inédite, qui permet de garder un œil sur vos terres sans vous déplacer couvre plus de 12,000 hectares de plantation en Afrique.



Palenfo Faïçal Abdoul Wakil, 26 ans, Burkina Faso

FASO ELEVAGE substitue le besoin d'importer des couveuses de l'extérieur en devenant un fabricant local pionnier de couveuses au Burkina Faso. Leurs couveuses ont la particularité de se brancher sur tout type d’installation électrique (courant, batterie, solaire) et d'être accessibles. En 2018, l'entreprise a vendu 724 couveuses dans 7 pays et construit 11 bâtiments avicoles pour un chiffre d’affaires de plus de 200 millions FCFA.



Arts, Culture et Mode

Aline Savadogo, 32 ans, Burkina Faso

Le Faso DanFani est le pagne traditionnel du Burkina, un trésor national. Avec son Entreprise DanFaniment, Aline Savadogo a réussi e pari de le revisiter : d'ordinaire très lourd, elle lui a donné une texture plus légère et des couleurs plus raffinées de sorte à ce qu'il puisse être porté par plus de monde. Ayant démarré leur activité en 2017 avec 5 tisseuses, l'entreprise compte aujourd’hui 39 tisseuses permanentes et 12 contractuelles.



Koné Lassina , 33 ans, Mali

À 24 ans, Koné Lassina crée l'association DON SEN FOLO et établit un centre culturel de 300 places où s'organise régulièrement des évènements culturels. En 2018, il crée la première formation en danse contemporaine au Mali pour 18 jeunes danseurs des différentes régions du Mali. Lassina Koné n'est pas seulement un artiste, c'est un passeur de culture et d'Art.



Orphélie Thalmas, 29 ans, Côte d’Ivoire

Meilleure blogeuse de Côte d'Ivoire en 2014, meilleur blog francophone africain en 2016, Ophélie est une blogeuse et entrepreneure culturelle acclamée dans son pays. Elle a créé Culturiche, un site d'information et une agence de promotion des Arts et de la culture pour l'Afrique qui collabore depuis avec de nombreux acteurs sur des projets culturels innovants, tels que dans la mise en place du Yop Créalab, le 1er espace de création libre et numérique dans un quartier défavorisé d'Abidjan.



Blog et Innovation Média

Ansoumane Mory Mara, 25 ans, Guinée/Maroc

Ayant constaté les agressions répétées subies par les subsahariens, Ansoumane Mara lance un blog qui se mue en un média en ligne : AfriMaghreb. Avec plus de 1500 visiteurs uniques par jour, 126 000 abonnés sur Facebook en mois d'un an et 29 associations partenaires ; AfriMaghreb agit comme un couteau suisse : il dénonce les violences, oriente les nouveaux migrants et organise des activités d’assistance sociale en faveur des migrants sans abris et en situation précaire.



Bassératou Kindo, 34 ans, Burkina Faso

Journaliste et bloggeuse burkinabé, Bassératou Kindo est Présidente de l’Association des Bloggeurs du Burkina. Cette association qui compte une centaine de membres met à contribution les blogs pour défendre la liberté d’expression et contribuer à la bonne gouvernance. L'association s'implique notamment dans l'initiative « Le Présimètre », une plateforme de veille citoyenne soutenue par l'ONG Diakonia qui mobilise l'action des pouvoirs publics.



Milo Milfort , 32ans, Haiti

ENQUET’ACTION est un média en ligne unique qui fait du journalisme d’enquête en Haïti. En deux années, plus d’une quinzaine d’enquêtes ont été réalisées autour d'enjeux de société négligés ou peu traités qui affectent la société haïtienne. En 2019, ce média emmené par Milfort Milo a remporté le Prix francophone de l’innovation dans les médias.



Education

Daraja Haidara, 27 ans, Mali

Fondée en 2010, Al Barka-AIDE Mali est une association humanitaire qui facilite le parrainage de milliers d’enfants démunis. Grâce aux fonds collectés, l'Association contribue à la scolarisation de centaines d’enfants démunis, offre à des milliers d’enfants des kits scolaires à chaque rentrée de classe et facilite l’accès aux extraits d’actes de naissance et à des consultations ophtalmologiques gratuites pour des enfants en situation difficile.



Izzy Obeng, 26 ans, Angleterre

La seule femme noire d'une cohorte de 400 diplômés de sa promotion, Izzy Obeng s'intéresse très vite à plus d'égalité par des opportunités. Elle lance STARTUP54 (SU54), un programme d'apprentissage conçu pour enseigner les compétences entrepreneuriales aux jeunes et femmes des communautés minoritaires en Angleterre. Le programme compte 120 jeunes chefs d’entreprise bénéficiaires et voudrait toucher 5,000 jeunes d'ici 2021 en Angleterre, au Ghana et au Nigéria.



Oscar Obiora Udebuana, 25 ans, Nigéria

EduPoint est une plateforme en ligne innovante qui met en relation des étudiants avec des enseignants locaux vérifiés qui dispensent des leçons individuelles dans toutes les matières et compétences. EduPoint regroupe à ce jour 3,000 enseignants qualifiés pour plus de 30,000 heures de cours dispensés.



Entrepreneuriat (deux lauréats ex-aequo)

Chidi Nwaogu, 29 ans, Nigéria

Le secteur créatif en Afrique rencontre des difficultés pour réaliser des ventes en ligne sur des plateformes internationales. Dans ce sens, Chidi Nwaogu a créé Publiseer, une plateforme de distribution de contenu numérique qui permet aux écrivains, musiciens et cinéastes africains indépendants de publier et monétiser en quelques clics leurs créations dans plus de 400 enseignes partenaires (Amazon, Google Play, Apple Store, Spotify, Deezer). 2,100 créateurs africains sont listés pour plus de 100 000 dollars de revenus générés.



Jorge Appiah, 30 ans, Ghana

Jorge Appiah a fondé SolarTaxi Ghana, une entreprise qui réalise l’assemblage de véhicules solaires adaptés (tricycle, scooter et van) au Ghana - un projet de 1,2 million USD qu'il a réussi à faire financer. Il tire son inspiration à la suite de KUMASI HIVE, un espace d'innovation technologique qu'il a créé en 2016 qui accompagne des startups et a depuis formé 5,000 jeunes diplômés, sans emploi et sous-employés à acquérir des compétences compétentes en technologies émergentes. (Biotech, Blockchain, VR/AR, etc.)



Kimberly Addison et Priscilla Addison, Ghana

Les sœurs Addison sont les fondatrices de ‘57 Chocolate, une marque africaine de chocolat artisanal haut de gamme et distinctif. Né à Accra, ‘57 Chocolate est un hommage à 1957, l'année de l'indépendance du Ghana où prévalait un esprit « du tout est possible ». Leur packaging inclut des symboles adinkra, de l’ethnie Akan, dont le langage très graphique représente des concepts (leadership, beauté, humilité, force...). Chaque semaine, plus de 1,000 tablettes sont ainsi distribués au Ghana et dans plusieurs autres pays.



Saif Eddine Laalej, 22 ans, Maroc

Au Maroc, plus de 550 000 tonnes de plastique sont produites chaque année dont seulement 12% sont recyclées. La start-up Zelij a mis au point un procédé qui transforme les déchets plastiques en pavés écologiques et durables et en dalles pour sol qui sont 2 fois moins cher à produire et 3 fois plus résistant que les matériaux ordinaires. Depuis 2018, la startup a recyclée plus de 100 tonnes de déchets plastiques et créé 5 emplois directs et plus de 100 emplois indirects dans le processus de collecte et de tri.



Entrepreneuriat dans les Médias

Fatoumata Coulibaly Koné, 34 ans, Cote d'Ivoire/Burkina Faso

Afribusiness TV est un média digital créé pour valoriser les initiatives entrepreneuriales africaines, à travers des émissions vidéos dynamiques pour accroître leurs visibilités et susciter un intérêt du public. Basé au Burkina Faso, qui compte plus de 16 000 entreprises, le média a mis en avant des parcours ou success stories de près d'une centaine d'entrepreneurs.



John Haule, 22 ans, Tanzanie

La Tanzanie compte 55 millions d'habitants où 90% d'entre eux parlent et comprennent la langue Swahili. Swahili Inspiration est un média digital qui use du Swahili pour inspirer et informer au travers d'actualités, d'opportunités et de parcours de réussite une population peu desservie en contenu numérique. Un média grandissant qui permet de toucher plus de 20 000 personnes par jour.



Mensah Thierry Koffi, 30 ans, Côte d’Ivoire

Celebrites.africa est une plateforme qui valorise et partage l'actualité des célébrités africaines sur le web. Le site attire plus de 5,000,000 de vues et une page Facebook comptant 193 000 abonnés. Portée par Mensah Koffi, ce prodige du digital accompagne depuis de nombreuses célébrités africaines sur leur présence digitale.



Personnalité (TV/Radio)

Chinemenma Umeseaka, a.k.a Chichi, 35 ans, Nigéria

Connue sous le pseudonyme « Auntie Chichi », Chichi est largement reconnue au Nigéria comme une coach-mentor-conseillère et thérapeute pour adolescents. Son engagement à donner aux adolescents une meilleure hygiène de vie se traduit comme présentatrice de son show TV « TEEN'sTIME EXCHANGE » et un show radio « TEEN'S TIME WITH CHICHI» diffusée à l’échelle nationale. Chichi agit aussi en qualité de conseiller spécial pour les questions d'adolescence pour l'Etat d'Abia au Nigéria.



Daniel Githinji Mwangi a.k.a Mbusii na Lion, Kenya

Mbusii na Lion est un animateur radio Kenyan, une référence au plan national. Ses émissions sur la radio Jambo doivent leur très grande popularité en partie parce qu'il les anime en « sheng », un argot local particulièrement apprécié des jeunes kényans. Il diffuse ainsi des messages de prise de conscience et de motivation.



Serwaa Amihere, Ghana

Serwaa Amihere est une productrice et présentatrice télé ghanéenne qui travaille pour GHOne TV. Ayant débuté en tant que productrice de l'émission d'actualité « State of Affairs », elle officie comme présentatrice du journal et anime Cheers, une émission sportive. Sa prestance et son charme en font l'une des présentatrices les plus en vues dans son pays.



Service Public

Isabelle Vovor, 30 ans, Côte d’Ivoire

Isabelle Vovor est Responsable des Relation Publiques et de la Communication externe au Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en Côte d’Ivoire. Elle est également la Présidente du Réseau Agir Ensemble par lequel, elle mène des actions sociales et citoyennes pour impacter positivement sa communauté. Ses responsabilités et ses distinctions inspirent de nombreux jeunes dans son pays.



Lolan Sagoe-Moses, 28 ans, Ghana

Lolan Sagoe-Moses est un activiste de la gouvernance ouverte. Il est responsable de la recherche pour Odekro, une organisation civique de premier plan qui promeut la transparence et la responsabilité au sein du gouvernement ghanéen, Lolan a dirigé les efforts visant à améliorer la liberté d’information au Ghana en créant la première évaluation complète du 6e Parlement de la 4ème République du Ghana. En 2016, il était le principal plaignant dans l'affaire Lolan Sagoe-Moses et Six Autres contre le Ministère des Transports qui a réaffirmé le droit à l'information au Ghana. Ce cas a récemment été inclus dans le projet « Liberté d'Expression Globale » de l'Université Columbia.



Stévy-Ferry Wallace, 32 ans, Bénin

Stévy-Ferry Wallace est depuis 2016, en charge de la communication digitale de la Présidence de la République du Bénin et de la gestion de l’image de marque du Bénin sur Internet.



Cet expert passionné travaille à l'intégration des usages numériques dans les institutions de la République. Il a notamment travaillé à la mise en place de la plateforme "EVISA Bénin" qui permet à tout citoyen du monde d'obtenir son visa d'entrée au Bénin en ligne ainsi qu'il a initié "les sessions en ligne askgouvbenin" qui sont des sessions d'échanges entre les internautes et les autorités béninoises pour mieux comprendre l'action publique.



Technologie

Funkola Odeleye, 34 ans, Nigéria

99% des 37 millions de PME au Nigeria ne sont pas enregistrées et citent l’accès aux services juridiques et leur coût élevé comme une raison principale. Funkola Odeleye a donc fondé DIYLaw, une plate-forme technologique qui offre des ressources juridiques et commerciales gratuites aux entrepreneurs nigérians et un accès à des services juridiques abordables tels que l'incorporation à distance, des documents juridiques automatisés et du conseil. A ce jour, c'est plus de 600 entreprises enregistrées et d'autres services juridiques fournis à plus de 5 400 entrepreneurs.



Dzembouong Gyslain, 35 ans, Cameroun

Formé en Corée du Sud, Erik Tiam voudrait éliminer la faim et la pauvreté en Afrique avec AGROPAD. AGROPAD donne l'opportunité aux agriculteurs d'utiliser leurs téléphones portables pour arroser leurs plantations à distance sans connexion internet : c'est un automate d'irrigation intelligente, autonome avec système d'énergie solaire et pilotable à distance par téléphone portable grâce aux SMS ou une application mobile. Ayant démontré sa technologie sur plusieurs fermes, il a remporté le prix du meilleur projet innovant au Cameroun en 2018 et espère déployer sa solution au plan national.



Mansata Kurang, 32 ans, Gambie/Royaume-Uni

Dans le monde, plus de 50 millions de personnes souffrent de démence. A la tête de VR Revival, la mathématicienne et technophile Mansata Kurang recrée des films de réalité virtuelle à 360 degrés qui représentent des scènes familières et paisibles accompagné de musique qui servent de méthode thérapeutique efficace pour calmer ou soulager les patients souffrant de démence. Incluse dans la liste du « Top 10 People's Champion » et « Top 100 Innovators » au Royaume-Uni par le Sunday Times et la Maserati Liste 2019, elle voudrait démocratiser sa solution pour tous les patients.



Cadre d'Entreprise

Modou Njie, 29 ans, Gambie

Modou Njie construit l'écosystème entrepreneurial en Gambie. Grind Banjul fait partie d'un réseau appartenant à la plus grande communauté de startups indépendantes. Elle éduque, inspire et connecte activement plus de 1 500 000 entrepreneurs et développe des écosystèmes de startups dans 125 pays par le biais d'événements, de médias et de partenariats avec des organisations telles que Google for Startups. En Gambie, son équipe de 11 personnes a accompagné plus de 1,100 bénéficiaires qui aspirent à l'entrepreneuriat.



Musique

Kuami Eugene, 22 ans, Ghana

Remisant l’école pour plus tard pour se consacrer à sa passion, Eugene Kwame Marfo mieux connu sous le pseudonyme de Kuami Eugene est un auteur-compositeur-interprète ghanéen de Highlife et d'Afrobeats. A tout juste 22 ans, il s'est imposé comme une figure de proue de la musique Ghanéenne et rêve de conquérir l'Afrique et le monde.





