Les Émirats Arabes Unis soutiennent une initiative sans précédent

Boston, États-Unis d'Amérique - "Une vision commune pour l'économie numérique arabe" est le plan audacieux piloté par le Conseil de l'Unité économique arabe de la Ligue des États arabes visant à renforcer la stabilité politique et sociale dans le monde arabe à travers l'économie numérique.



Le docteur Ali Mohammed Al Khouri, conseiller auprès du Conseil de l’Unité économique arabe, a déclaré que cette initiative avait reçu le soutien de Son Excellence Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d'Abou Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis. Le plan vise l'inclusion numérique, une infrastructure législative et technologique basée sur les connaissances, ainsi que des cadres publics et privés dont l'objectif consiste à renforcer la sécurité, le bien-être et la prospérité des sociétés arabes.



L’appui fourni par les Émirats Arabes Unis à la vision arabe commune favorisera une action arabe conjointe. Al-Khouri a souligné l'importance du rôle joué par la technologie en tant qu'outil utilisé pour réaliser les objectifs du développement durable et du taux de croissance économique grâce à la création d'opportunités d'investissement et d'emplois, et à l'ouverture de nouveaux marchés.



Les UAE sont réputés pour leur approche basée sur les connaissances et l'autonomisation des jeunes. Les Émirats Arabes Unis ont encouragé un certain nombre d'initiatives pour le développement des compétences, telles que le projet englobant un million de codeurs arabes, et la plateforme d'apprentissage en ligne, qui offre à plus de 50 millions d'étudiants arabes dans le monde entier l'accès à l'éducation, et ce parmi d'autres projets qui soutiennent le développement durable des sociétés arabes.



Le Conseil de l’Unité économique arabe est le bras d’exécution de ce plan. Dans ce contexte, une délégation du Conseil a rencontré Mourad Wahba, Sous-secrétaire général des Nations Unies, Administrateur assistant du PNUD et Directeur du Bureau régional du PNUD pour les États arabes, ainsi que de hauts responsables de la Division des institutions publiques et de l'administration numérique de l’Organisation des Nations Unies. Al-Khouri a noté pour sa part que les investissements du PNUD ont atteint le seuil d'un milliard de dollars dans les régions arabes.



Il poursuit, "Cette initiative constituera la pierre angulaire pour la promotion de la sécurité sociale et économique des sociétés arabes. Sur ce, il s'avère important de coopérer avec les organisations internationales et de rassembler les penseurs et les praticiens arabes et internationaux pour l’élaboration de la stratégie. Une telle participation garantira en effet une influence et une introduction du monde entier".



"C'est un nouveau modèle capable de ravitailler les économies du monde arabe en développement pour qu'elles puissent relever les défis internationaux. Les UAE mettent leur expertise à profit pour promouvoir le développement durable dans les États arabes ", a conclu Al-Khouri.



La stratégie sera présentée lors d'une conférence internationale qui se déroulera à Abou Dhabi les 16 et 17 décembre 2018. Les résultats seront présentés aux dirigeants arabes lors du sommet arabe prévu en mars 2019 en Tunisie.



La Banque mondiale a souligné de même l’importance de la stratégie pour frayer la voie à de nouvelles opportunités de développement économique inclusives dans le monde arabe. L'ONU, le PNUD et la Banque mondiale soutiennent cette initiative et le Conseil de l'Unité économique arabe pour ses efforts déployés en faveur du développement mondial et pour la consolidation de la coopération entre les États arabes.