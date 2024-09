INTERNATIONAL Les adieux de Biden à l'ONU : un appel à l’unité face à l’escalade des crises

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 26 Septembre 2024



Dans ce qui pourrait être sa dernière apparition devant l'Assemblée générale des Nations-Unies en tant que président des États-Unis, Joe Biden a prononcé un discours de grande envergure qui a souligné la gravité des conflits mondiaux, l'importance du multilatéralisme et le besoin urgent d'une coopération internationale dans le domaine face à des crises croissantes.

Son discours intervient à un moment précaire, alors que le monde est au bord de nouveaux conflits, alors que les anciens sont loin d’être résolus. Alors que le conflit sanglant entre Israël et le Hamas à Gaza approchait de son premier anniversaire, et que les tensions entre Israël et le Hezbollah au Liban s’intensifiaient jusqu’à une guerre totale, l’appel de Biden à la diplomatie et à la paix avait un poids supplémentaire.



«Une guerre à grande échelle n'est dans l'intérêt de personne», a déclaré Biden, mettant en garde contre les dangers de laisser la région sombrer davantage dans le chaos. Il a réitéré son engagement à rechercher une solution diplomatique aux conflits en cours au Moyen-Orient, où la violence a dégénéré en pertes de vies dévastatrices.



Avec plus de 41 000 Palestiniens tués à Gaza et une opération militaire israélienne qui ne montre aucun signe de ralentissement, l’administration Biden fait face à une surveillance croissante sur sa gestion de la situation. Pourtant, le président a émis une note d’espoir, exprimant sa croyance inébranlable dans la possibilité d’une paix. Les enjeux de l’Assemblée générale de cette année sont élevés, non seulement pour l’héritage de la politique étrangère de Biden, mais aussi pour l’avenir de l’engagement des États-Unis dans les affaires mondiales.



Alors qu’il s’adressait aux dirigeants du monde, Biden a profité de l’occasion pour rappeler à son public national et international, les principales réalisations de sa présidence, tout en soulignant l’importance continue de la coopération mondiale. «Nous sommes plus forts que nous ne le pensons lorsque le monde agit ensemble», a-t-il déclaré, cherchant à rallier les nations autour d'un sens commun d'objectif et de responsabilité.



L’héritage d’un président sur la scène mondiale

Depuis son entrée en fonction en 2021, Biden a toujours cherché à réaffirmer le rôle de l’Amérique en tant que leader de la diplomatie internationale. Son discours devant l’ONU reflétait cette vision, présentant les États-Unis comme un partenaire indispensable pour relever les défis mondiaux, de la guerre en Ukraine à la crise climatique, en passant par l’insécurité alimentaire et la réglementation de l’intelligence artificielle.



Comme l’a dit Biden, les efforts de son administration visaient à rajeunir l’ordre multilatéral que les États-Unis ont contribué à établir après la Seconde guerre mondiale, notamment grâce à leur soutien aux Nations-Unies. «J'ai été témoin d'un parcours historique remarquable», a fait remarquer Biden, réfléchissant au long parcours de sa carrière, qui s'étend sur plus de cinq décennies dans la fonction publique.



Depuis sa première participation à l’Assemblée générale il y a plus de 50 ans, jusqu’à son rôle actuel de commandant en chef, Biden a été témoin du flux et du reflux des conflits mondiaux, de la montée de nouvelles puissances et des défis liés au maintien de la paix. Son discours n’était donc pas seulement un rapport sur l’état actuel des affaires internationales, mais une réflexion sur la trajectoire plus large de la politique mondiale et la place de l’Amérique dans celle-ci.



La présidence de Biden a été marquée par deux conflits majeurs qui ont défini son agenda de politique étrangère : l’invasion russe de l’Ukraine et la guerre israélo-palestinienne à Gaza. En abordant ces deux questions, Biden a cherché à trouver un équilibre entre la condamnation de l’agression et les appels à une résolution diplomatique.



Son administration a joué un rôle clé dans la mobilisation du soutien international à l'Ukraine, en fournissant des armes et une assistance économique à Kiev depuis le début de l'invasion à grande échelle par la Russie en février 2022. Cependant, à mesure que le conflit se prolonge, certains signes indiquent que ce soutien pourrait faiblir, en particulier parmi les républicains aux États-Unis et chez certains alliés européens.



Dans son discours, Biden a plaidé avec passion pour une aide continue à l’Ukraine, avertissant que les enjeux de la guerre s’étendent bien au-delà de l’Europe. «Nous ne pouvons pas nous lasser», a-t-il insisté, soulignant que la défense de l'Ukraine est cruciale pour préserver l'ordre mondial et protéger les valeurs démocratiques. «Nous ne pouvons pas détourner le regard », a-t-il ajouté, réprimandant clairement ceux qui soutiennent que les États-Unis devraient réduire leur implication dans le conflit.



Dans le même temps, l’accent mis par Biden sur l’Ukraine intervient alors que son administration est aux prises avec de nouveaux défis au Moyen-Orient. La guerre en cours à Gaza, déclenchée par les attaques meurtrières du Hamas contre Israël en octobre de l’année dernière, a conduit à une campagne militaire complexe et sanglante qui ne montre aucun signe de résolution.



Si Biden a exprimé son ferme soutien au droit d'Israël à se défendre, il a également appelé à la retenue et exprimé son inquiétude quant au bilan humanitaire du conflit. Dans son discours à l’ONU, Biden a réitéré son soutien à une solution à deux États, mais a fourni peu de détails sur la manière dont son administration pourrait relancer les pourparlers de paix qui sont depuis longtemps au point mort.



Le conflit à Gaza, qui attire désormais des acteurs régionaux comme le Hezbollah et menace de se transformer en une guerre plus large, représente l’un des défis les plus importants pour la politique étrangère de Biden. Malgré les efforts de son administration pour négocier des cessez-le-feu et gérer les tensions diplomatiques, la situation au Moyen-Orient reste volatile. «Notre tâche, notre test, est de nous assurer que les forces qui nous unissent sont plus fortes que les forces qui nous séparent», a déclaré Biden, reconnaissant la fragilité du moment actuel.



La longue ombre de l’Afghanistan

L’approche de Biden en matière de politique étrangère a été façonnée par sa détermination à mettre fin à l’implication des États-Unis dans des « guerres éternelles », en particulier l’engagement militaire de deux décennies en Afghanistan. Dans son discours à l'ONU, Biden a défendu sa décision de retirer les forces américaines d'Afghanistan en 2021, la qualifiant de « décision difficile mais juste ».



Cette sortie chaotique et meurtrière, qui a entraîné la mort de 13 militaires américains et de centaines de civils afghans dans un attentat suicide, a été l’un des aspects les plus controversés de la présidence de Biden. Pourtant, Biden a présenté le retrait comme une étape nécessaire pour recentrer la politique étrangère américaine sur la diplomatie, plutôt que sur l’intervention militaire.



L’administration Biden a cherché à établir une distinction nette entre les guerres passées et les défis plus complexes d’aujourd’hui. Alors que la décision du président de retirer les troupes américaines d’Afghanistan a été largement débattue, son approche plus large en matière de politique étrangère a été celle d’un engagement prudent, s’appuyant davantage sur la diplomatie, les alliances et les institutions multilatérales comme l’ONU pour résoudre les conflits mondiaux.



Selon Biden, cette stratégie est mieux adaptée au monde interconnecté du XXIe siècle, où les cyber-attaques, les sanctions économiques et les pressions diplomatiques supplantent souvent la guerre traditionnelle.



Un avenir façonné par l’intelligence artificielle

L’un des aspects les plus remarquables du discours de Biden a été l’accent mis sur l’avenir, en particulier sur les progrès rapides de l’intelligence artificielle et les risques potentiels qu’ils représentent pour la sécurité mondiale et les droits de l’homme. Biden a averti que l’IA, si elle n’est pas contrôlée, pourrait être exploitée par des régimes autoritaires pour réprimer la dissidence, propager la désinformation et saper la démocratie.



«Il n'y a peut-être pas de plus grand test pour notre leadership que la façon dont nous traitons l'IA», a déclaré Biden, exhortant les dirigeants du monde à travailler ensemble pour garantir que cette puissante technologie soit utilisée pour élever les gens plutôt que pour les opprimer.



Les remarques de Biden sur l’IA reflètent une préoccupation croissante au sein du gouvernement américain quant à l’impact transformateur des nouvelles technologies sur la politique mondiale.



Alors que les pays s’empressent de développer des systèmes d’IA pour tous les domaines, de la défense à la gestion économique, on s’inquiète de plus en plus de la manière dont des États voyous ou des organisations terroristes pourraient transformer ces technologies en armes. Biden a appelé à l’établissement de normes et réglementations internationales pour régir l’utilisation de l’IA, soulignant la nécessité de transparence, de responsabilité et de respect des droits de l’homme.



Un appel à l’action collective

Tout au long de son discours, Biden est revenu sur un thème central : l’importance de l’action collective pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Qu’il s’agisse de lutter contre le changement climatique, de lutter contre l’insécurité alimentaire ou de lutter contre l'épidémie d'opioïdes, Biden a fait valoir qu’aucun pays ne peut faire cavalier seul.



«Certaines choses sont plus importantes que de rester au pouvoir», a-t-il déclaré, dans une attaque subtile contre les régimes autoritaires qui donnent la priorité à leur propre survie plutôt qu'au bien-être de leur peuple. Le discours de Biden était, à bien des égards, une défense de l’ordre multilatéral que les États-Unis ont contribué à construire au cours des sept dernières décennies.



Il a présenté les Nations-Unies comme un forum essentiel pour relever les défis mondiaux, de la prolifération nucléaire aux violations des droits de l'homme. Tout en reconnaissant les limites de cette institution, Biden a souligné qu'elle reste le meilleur mécanisme pour favoriser la coopération entre les nations.



Son discours fait écho aux sentiments des anciens présidents américains qui ont utilisé l’Assemblée générale, pour articuler une vision d’un leadership mondial ancré dans la diplomatie et le partenariat.









