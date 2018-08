Les chauffeurs tchadiens dénoncent l’immixtion de l’UST dans leurs affaires

Le syndicat national des chauffeurs tchadiens (SNCT) se dit victime, ces derniers temps, d’informations mensongères et fallacieuses qui sont véhiculées pour faire comprendre aux chauffeurs Tchadiens que le SNCT et le syndicat national des conducteurs routiers du Tchad (SYNACORT) auraient été dissouts ou fusionnés au profit d’une nouvelle structure.



Le SNCT et le SYNACORT affirment pour leur part qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dissolution légale par leurs membres comme le soutiendrait l’Union des Syndicats du Tchad (UST) qui s’appuie sur un compte-rendu d’une assemblée générale de refondation syndicale des chauffeurs et conducteurs, signé de son secrétaire national à la formation en date du 24 septembre 2017.



Par ailleurs, le président du SNCT, Hassan Mahamat Hassan, indique que l’UST en tant qu’organisation faitière ne dispose d’aucune prérogative ou encore qualité juridique pour contraindre par force ses structures syndicales de base à la dissolution car les dispositions des textes juridiques sont claires.



Il relève que la prétendue dissolution dont se targue l’UST est un simple montage fait avec un groupe d’individus non reconnu par le SNCT et le SYNACORT. « Le SNCT et le SYNACORT ont opté pour une synergie d’action syndicale afin de mieux couvrir le secteur. Ils n’acceptent pas d’être troublés dans le libre exercice de leurs activités syndicales par un groupe d’individus en quête de légitimité », prévient le président du SNCT, Hassan Mahamat Hassan.



Cette annonce a été faite lors d’un point de presse tenu le 31 juin au siège dudit syndicat, situé au quartier Amriguebé.