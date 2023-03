Les forces armées tchadiennes réalisent un exercice GATA à Ati, avec l'appui français

Cet exercice, nommé "Aigle 01", avait pour objectif d'améliorer l'interopérabilité de l'armée française et tchadienne, et de permettre une autonomie aérienne pour le GATA.



Le chef de mission, le Caporal Goby Jtac, a souligné que cette manœuvre conjointe avait été réalisée dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre le Tchad et la France.



La ville d'Ati a été choisie pour cet exercice en raison de sa piste permettant un dépôt sécurisé des stagiaires au sol, et de sa distance éloignée de N'Djamena, la capitale, la rendant plus propice pour l'injection.